عبدالحكيم عبدالناصر يكشف ان والده اوصاه واشقاءه بالانتماء الدائم للجماهير

كشف نجل الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، عن الوصية الأهم التي تلقاها من والده قبل وفاته.

عبد الحكيم جمال عبد الناصر، وفي حوار مع الإعلامي مصطفى بكري عبر قناة “صدى البلد”، قال إن والده أخبره وأشقاءه بأن حياتهم هذه (في ظل رئاسة والدهم للجمهورية)، هي فترة استثنائية ولن تستمر.

وأوضح عبد الحكيم عبد الناصر أن والده أوصاهم بالانخراط دائما في صفوف الجماهير.

وقال إن والده كان يرفض إدخال أبنائه في مدارس خاصة، وأبقاهم في المدارس الحكومية، اسوة بجميع ابناء المصريين.

وبحسب نجل عبد الناصر، فإنه وأشقاءه كانوا يحاولون إخفاء أنهم أبناء رئيس مصر أمام زملائهم ومدرسيهم، وأنه كان يغضب من أي زميل له يقوم بالافصاح للطلبة والمدرسين عن أنه عبد الحكيم هو نجل الرئيس عبدالناصر.

وعلى صعيد اخر قال عبد الحكيم، إن والده كان على علم بموعد حرب 67 قبل اندلاعها بـ 3 أيام.

وأضاف يقول: أن الزعيم الراحل كانت له حساباته في مسألة توقيت حرب 67 طبقًا للمعلومات المتاحة لديه.

وأشار إلى أنه مع إغلاق مضيق العقبة استشعر والده بأن أمرا ما سيحدث خلال أيام قليلة، وقد أبلغ القادة العسكريين بموعد الحرب.