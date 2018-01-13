تناول تمرة واحدة واحصل على 10 فوائد مذهلة 

منذ آلاف السنين، يعتبر التمر داء من أهم الفواكه المغذّية والمفيدة للجسم. يستخدم التمر في العديد من المطابخ في جميع أنحاء العالم، كما أن التمور هي مصدر جيد للكثير من الفيتامينات والمعادن المختلفة والغنيّة بالطاقة، والسكر، والألياف.

كما أن التمر يحتوي على الكالسيوم والحديد والفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك.

وفيما يلي ابرز فوائد التمر..

يخفض الكولسترول

هل تعلمين أن التمر خالي من الكوليسترول ويحتوي على القليل من الدهون ؟ فإدخال كميات صغيرة من التمر في نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعدك على الحفاظ على مستوى معتدل الكوليسترول وحتى على فقدان الوزن.

غنيّ بالبروتين

التمر مصدر أساسي للبروتينات المفيدة لسلامة الجسم والمحافظة على عضلات قوية.

غنيّ بالفيتامينات

يحتوي التمر على فيتامينات متعدّة مثل B1، B2، B3 و B5، وكذلك A1 و C. فتناول بعض حبات التمر يومياً يغنيك عن تناول مكملات الفيتامينات، وسوف تلاحظين تغيير في مستويات الطاقة لأنه يحتوي على السكريات الطبيعية مثل الجلوكوز والسكروز والفركتوز.

يحسن صحة العظام

التمور غنية بالسيلينيوم والمنغنيز والنحاس والمغنيسيوم، وكلها معادن مهمّة للحصول على عظام قويّة وصحية، ومنع حالات هشاشة العظام.

يقوي الجهاز العصبي

يحتوي التمر على البوتاسيوم والصوديوم المساعدة للحفاظ على توازن نظام الجهاز العصبي، وخفض الكولسترول ومنع حالات السكتة الدماغية.

غني بالحديد

بالأضافة إلى الفلور الذي يحافظ على صحة أسنانك، فإن التمور تحتوي أيضا على الحديد المهم لمشكلة فقر الدم والنقص في الحديد، كما انه مفيد لتنقية الدم.

يساعد على الهضم

يساعد التمر على تسهيل عملية الهضم والتخفيف من الإمساك، وتنظيف الجهاز الهضمي، والتخلّص من مخاطر التهاب القولون وسرطان القولون والبواسير.

مفيد للجلد

تعمل الفيتامينات C و D على مرونة بشرتك ومكافحة الشيخوخة، ومنع تراكم الميلانين في الجسم.

مضاد للالتهابات

التمر غنيّ بالمغنيسيوم الذي يتميّز بخصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تقلّل بشكل فعال من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والتهاب المفاصل، ومرض الزهايمر، وغيرها من الأمراض الصحية.

انخفاض ضغط الدم

وقد أظهرت الدراسات أن المغنيسيوم الموجود في التمر يساعد في خفض مستوى ضغط الدم المرتفع. بالإضافة إلى البوتاسيوم الذي يعزّز من عمل القلب بصورة سليمة.