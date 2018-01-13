تصاعد حدة التوتر بين دول الخليج بعد شكوى قطر للامم المتحدة عن انتهاك طائرات عسكرية اماراتية لاجوائها مرتين

تقدمت دولة قطر امس بشكوى ثانية الى الأمم المتحدة ضد دولة الامارات، حول اختراق طائرة عسكرية إماراتية المجال الجوي القطري أوائل الشهر الجاري، بعد حادث مماثل وقع في كانون الأول الماضي.

فقد وجهت قطر رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، قالت فيهما إن طائرة نقل جوي عسكرية إماراتية قادمة من المجال الجوي لدولة الإمارات العربية المتحدة ومتجهة إلى مملكة البحرين قامت باختراق المجال الجوي لدولة قطر صباح يوم الأربعاء الموافق 3 كانون الثاني 2018 في الساعة 10:10.

وأوضحت المندوبة القطرية الدائمة لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، في الرسالتين المؤرختين بتاريخ 5 كانون الثاني الجاري، أن طائرة النقل الجوي العسكرية تحمل الرمز التعريفي DHC-6، مشيرة إلى أنها حلقت فوق المنطقة الاقتصادية الخاصة بدولة قطر وبدون إذن مسبق من السلطات القطرية المختصة.

وأوضحت علياء آل ثاني أنه تم إعطاء أمر إقلاع فوري لطائرة مقاتلة قطرية لعمل دورية، وتبين بعد ذلك أن الطائرة الإماراتية كانت تحلق بين الممر الجوي UL-768 والممر الجوي UM-600 وهبطت بعد ذلك في مملكة البحرين في الساعة 11:27.

وقد اعتبرت قطر على لسان مندوبتها أن “تكرار هذه الحادثة النكراء واستمرار دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاك سيادة دولة قطر وتهديدها لسلامة حدودها وأراضيها يعتبر دليلا على مضي السلطات الإماراتية في النهج الرامي لخرق أحكام القانون الدولي والاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية”.

وكانت الحكومة القطرية قد بعثت، يوم الـرابع من الشهر الجاري، رسالتين متطابقتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي قالت فيهما إن طائرة إماراتية حربية خرقت المجال الجوي القطري في 21 كانون الأول الماضي.

وحذرت قطر في الرسالتين، اللتين نشرتهما في وسائل الإعلام أمس الاول الخميس، الإمارات من تداعيات استمرار مثل هذه الحوادث، قائلة: “حال تكرار مثل هذا الانتهاك، فإن دولة قطر سوف تتخذ، حفاظا على حقها السيادي المشروع، كامل الإجراءات اللازمة للدفاع عن حدودها ومجالها الجوي وأمنها القومي، وفقا للقوانين والضوابط الدولية”.

وبدوره أعلن أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، امس الجمعة، أن بلاده سترد على تقديم الحكومة القطرية شكوى للأمم المتحدة على الإمارات بسبب “خرقها المجال الجوي القطري”.

وكتب قرقاش، في تغريدة نشرها امس على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”: “الشكوى القطرية بشأن انتهاك الإمارات لمجال قطر الجوي، غير صحيحة ومرتبكة.. نعمل على الرد عليها رسميا بالأدلة والقرائن”.

وأكد الوزير الإماراتي أن الشكوى المقدمة من قبل الحكومة القطرية عبر بعثتها الدائمة في الأمم المتحدة تشكل “تصعيدا غير مبرر”، وعلق عليه قائلا: “ما كان يحدث تحت الطاولة أصبح مكشوفا فوقها”.