ترامب يلحس تهديداته العنترية ويمدد نظام رفع العقوبات عن إيران

أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تمديد نظام رفع العقوبات عن إيران في إطار “الاتفاق النووي”.

وقال المسؤول للصحفيين: “قرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات “النووية” مرة أخرى، الأمر المطلوب من الولايات المتحدة في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، للبقاء في هذا الاتفاق. لكن الرئيس يقول بصراحة إنها المرة الأخيرة التي يوقع فيها على التمديد”.

وأضاف المسؤول أن ترامب “مازال منفتحا لتغيير الاتفاق. وهذا لا يعني مفاوضات مباشرة مع الإيرانيين، إنه أمر ستعمل واشنطن عليه مع الشركاء الأوروبيين فقط”. وفقا له، الاتفاق الجديد سيغلق أمام الإيرانيين مجال امتلاك الأسلحة النووية ليس فقط لعشر سنوات، بل للأبد.

وأضاف المتحدث أن متطلبات ترامب ستتضمن أربعة جوانب، قبل كل شيء تشديد نظام التفتيش، والوصول إلى جميع المنشآت في إيران إضافة إلى ضمانات بأن إيران لن تقترب من امتلاك الأسلحة النووية.

وكان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، أكد أن الولايات المتحدة يمكنها فرض عقوبات جديدة ضد إيران.

إلى ذلك هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاتفاق النووي الإيراني، ووصفه بأنه “الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة”.

ووقعت إيران عام 2015 اتفاقا مع مجموعة دول 5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا) لرفع العقوبات المفروضة على طهران مقابل السماح بمراقبة دولية على برنامجها النووي.

وفي طهران أعلن مصدر في الخارجية الإيرانية تعليقا على تمديد رفع العقوبات، أنه رغم كل محاولات الرئيس الأمريكي الخروج من الاتفاق النووي، لكن ما وقع عليه اليوم دليل على قوة الاتفاق وإثبات بأن القرار ليس أمريكيا بل دوليا.

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “الأهم من توقيع تمديد رفع العقوبات هو الالتزام بالاتفاق وبنوده وهذه مهمة جميع الدول الموقعة”.

وأضاف: فرض عقوبات على 14 شخصية ومؤسسة إيرانية هو محاولة بائسة لإسكات بعض الجهات التي تحاول إنهاء الاتفاق النووي”. وفي سياق متصل، أعلن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر تمديد نظام رفع العقوبات عن إيران في إطار “الاتفاق النووي”.

وقال المسؤول للصحفيين: “قرار الرئيس الأمريكي رفع العقوبات “النووية” مرة أخرى، الأمر المطلوب من الولايات المتحدة في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، للبقاء في هذا الاتفاق. لكن الرئيس يقول بصراحة إنها المرة الأخيرة التي يوقع فيها على التمديد”.