ترامب .. حثالة رؤساء امريكا يصف دولاً فقيرة بانها حثالة

قال عدد من المسؤولين الامريكيين، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب وصف عدد من الدول بأنها حثالة وتساءل عن سبب استقبال مهاجرين منها.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدرين قالت إنهما مطلعين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساءل عن سبب استقبال الولايات المتحدة لمهاجرين من هايتي ودول أفريقية مشيرا إلى بعضها بتعبير “حثالة الدول”.

وأضاف المصدران اللذين طلبا عدم نشر اسميهما أن التصريحات التي أدلى بها ترامب في البيت الأبيض في الوقت الذي كان السناتور الديمقراطي ديك دربين والسناتور الجمهوري لينزي جراهام يطلعانه فيه على مشروع قانون جديد للهجرة أعدته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين.

وكان المشرعان يصفان كيفية عمل بعض برامج الهجرة بما في ذلك برنامج يوفر ملاذا في الولايات المتحدة لمواطني الدول التي تعاني كوارث طبيعية أو صراعات أهلية.

من جانبها قالت النائبة الجمهورية ميا لاف، وهي ابنة مهاجرين من هايتي، إن التصريحات “قاسية ومتعالية ومثيرة للانقسام وصفعة لقيم أمتنا”، وطالبت ترامب بالاعتذار للشعب الأمريكي والدول التي أهانها.

وقالت نائبة جمهورية أخرى هي إيليانا روس لتينين، التي ولدت في كوبا وتقيم في جنوب فلوريدا حيث يعيش كثير من مهاجري هايتي “تعبيرات مثل هذا ينبغي ألا تتردد في الغرف المغلقة، وينبغي ألا تتردد في البيت الأبيض”.

كما قال السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، وهو من منتقدي ترامب الدائمين، إن تصريحات الرئيس تنطوي على “عنصرية فجة، وأشد أنواع العنصرية قبحا وخبثا تتخفى بشكل مفضوح خلف قناع سياسة الهجرة”.

في حين قالت جيسي دوارتي نائبة الأمين العام لمؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا إن تصريحات منسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشير فيها لبعض الدول الأفريقية بأنها “حثالة الدول” مهين بشدة لجنوب أفريقيا.