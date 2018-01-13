 اليوم الذكرى السنوية لوفاة ليلى فوزي اجمل الممثلات المصريات

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ليلى فوزى، التى اشتهرت في الوسط الفني بجمالها ودورها المتميز “فيرجينيا جميلة الجميلات” في فيلم “الناصر صلاح الدين”، وتمكنت من أن تحجز لنفسها مقعدًا ضمن قائمة النجمات المصريات اللاتي أثرين السينما المصرية بأعمالهن.

فقد تزوجت ليلى فوزي 3 مرات، الأولى من صديق والدها، الفنان عزيز عثمان وكان أكبر منها بـ30 عامًا.

اما الزيجة الثانية فكانت من الفنان أنور وجدى الذى اصطحبها لقضاء شهر العسل خارج مصر، إلا أن المرض غلبه خلال سفرهما، مما أجبره على إجراء عملية جراحية ولكن لم تنجح، وظلا في عاصمة السويد لمدة 4 أشهر حتى توفى، لتعود “ليلى” به فى نعش إلى مطار القاهرة .

أما الزيجة الثالثة فكانت من الإذاعى جلال معوض الذي ألقى بيان ثورة يوليو 1952.