تصاعد حدة التوتر بين دول الخليج بعد شكوى قطر للامم المتحدة عن انتهاك طائرات عسكرية اماراتية لاجوائها مرتين
أهم العناوين
جرينتش+2 05:23
السلطات السعودية تستولي على مجموعة ابن لادن بعد اعتقال اصحابها

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني