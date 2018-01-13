تصاعد حدة التوتر بين دول الخليج بعد شكوى قطر للامم المتحدة عن انتهاك طائرات عسكرية اماراتية لاجوائها مرتين
أهم العناوين
جرينتش+2 05:22
أمريكا تخطط لاستخدام الزلازل والفيضانات والاعاصير سلاحا في حروب المستقبل

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني