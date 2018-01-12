الأوبرا المصرية تحيي مئوية ميلاد عبد الناصر بأغاني ثورة 23 يوليو

تقيم دار الأوبرا المصرية، مساء الثلاثاء المقبل، احتفالية فنية كبرى؛ احتفالاً بمئوية ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، يحييها أوركسترا موسيقى عربية يضم 65 عازفاً وفناناً تم تكوينه خصيصاً لهذه المناسبة بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

وحسب بيان رسمي من دار الأوبرا، يتضمن برنامج الحفل نخبة من أشهر الأعمال التي تجسد مفهوم القومية العربية وتدعم الانتماء والفخر بالوطن وتخلد ثورة 1952 وقائدها الذي يظل رمزاً وملهماً وقائداً شكَّل جزءاً من تاريخ مصر والأمة العربية بإنجازات ومبادئ ما زالت تحيا حتى اليوم ويسير على هداها الكثيرون؛ ومنها موسيقى، اسلمي يا مصر، ع الدوار، على باب مصر تغنيها، والله وعرفنا الحب، يا نسمة الحرية، وتعيشي لكل الشعب، صورة، يا أغلى اسم في الوجود، ثوار، المارد العربي، حي على الفلاح، يا جمال يا مثال الوطنية، محلاك يا مصري، إحنا الشعب، بالأحضان.

وتختتم الاحتفالية بأوبريت الوطن الأكبر ويؤديه جميع المطربين المشاركين في الاحتفالية، وهم ياسر سليمان، غادة آدم، أحمد محسن، آيات فاروق، محمد متولي، وليد حيدر، رحاب مطاوع، رحاب عمر، أحمد عفت، ونهى حافظ.