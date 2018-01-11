حزب “الشراكة والإنقاذ” الجديد يتجنب خلط الدين بالسياسة

أعلن حزب “الشراكة والإنقاذ”- حديث التأسيس- عن انتخاب الدكتور محمد الحموري أمينًا عامًا للحزب بالتزكية.

وقال غيث القضاة، عضو مؤسس بالحزب، إن الهيئة التأسيسية للحزب اجتمعت يوم أمس الأربعاء، بموجب القانون الأساسي للحزب، واختارت الأمين العام، والمكتب التنفيذي، والهيئة المركزية (البرلمان)، لمدة عام واحد فقط.

وأضاف القضاة في حديث لـ “قدس برس” اليوم الخميس، أن انتخاب للحموري، وهو وزير سابق معروف بميوله القومية، “دلالة على هوية الحزب المدنية والوطنية، التي لا تخلط الدين بالسياسية”.

وأوضح، أن الحزب سيقوم خلال الأسابيع القادمة بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح جميع التفاصيل.

يُشار إلى أن الحزب الجديد يضم مجموعة من قيادات سابقة في “الإخوان المسلمين”، أبرزها سالم الفلاحات، المراقب العام الأسبق للإخوان، والقياديين السابقين، حسان الذنيبات، وأحمد الكفاوين.

ورغم أن جماعة “الإخوان المسلمين” أصدرت قرارًا سابقًا بتخيير أعضاء “الشراكة والإنقاذ” بين العودة من الجماعة أو الفصل، أسوة بما حدث مع أعضاء “زمزم”، ولكن مجلس شورى جماعة الإخوان قرار تأجيل مناقشة فصل أعضاء الحزب الجديد.

ويذكر أن رئيس مجلس شورى جماعة “الإخوان المسلمين”، زكي بني ارشيد، قام قبل أيام بالاتصال بالفلاحات، وتهنئته على قبول ترخيص الحزب الجديد.