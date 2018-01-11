مصر والسلطة تحبطان خطة لنتنياهو قدمها لاوباما حول ضم المستوطنات بالضفة لاسرائيل مقابل ضم جزء من سيناء لغزة
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حزب “الشراكة والإنقاذ” الجديد يتجنب خلط الدين بالسياسة

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