مصر والسلطة تحبطان خطة لنتنياهو قدمها لاوباما حول ضم المستوطنات بالضفة لاسرائيل مقابل ضم جزء من سيناء لغزة
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جرينتش+2 05:31
الفنانة السورية نادين خوري تعكس حيرة الفنان بين المال والفن والشهرة

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