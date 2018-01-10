مصرع حاخام قرب نابلس برصاص "القسام" امس يدشن مرحلة ثورية جديدة في الضفة رداً على اعلان القدس عاصمة لاسرائيل
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صديقة نجل نتنياهو : “أشعر بالخجل لأنني كنت معه في علاقة”

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