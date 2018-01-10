صديقة نجل نتنياهو : “أشعر بالخجل لأنني كنت معه في علاقة”

استهجنت لي ليفي، خطيبة يائير نتنياهو في الماضي، عارضة الأزياء الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، الأقوال المسيئة التي باح بها نجل رئيس الوزراء نتنياهو، خلال تسجيل شخصي سُرب للإعلام الإسرائيلي كاتبة على فيسبوك: “أشعر بالخجل من الحقيقة أنني كنت يوما مرتبطة برجل- يائير نتيناهو- يحمل أفكارا متأخرة عن النساء”.

وأضافت أن سماع أقوال يائير سببت لها الاشمئزاز، إذ وصفت ما قال يائير لأصدقائه عنها بالمقرف.

يذكر أن يائير كان قد اقترح على أصحابه في التسجيل أن “يتوسط” لهم مع خطيبته لكي يناموا معها مقابل سد ديونه لهم.

وكتبت ليفي تقول: أن أقوال يائير لا يغفر لها رغم أنه كان تحت تأثير الكحول.

وكادت جملة أخرى قالها يائير في المحادثة المسجلة تثير إحراج دبلوماسي لإسرائيل مع اليابان، حيث كان نجل نتنياهو قد ذكر في المحادثة “نساء يابانيات” ما أدى إلى استفسار عمال السفارة اليابانية لدى إسرائيل عن قصد نجل نتنياهو، وهل أشار بكلامه إلى وجود مموسات يابانيات في إسرائيل؟. وهنالك من أشار إلى أن الغرض من “اليابانيات” هو استعمال كلمة سرية لإخفاء نواياه الحقيقة.

وتنتظر عائلة نتنياهو ربما إحراجات إضافية في القريب خاصة أن يائير سينضم إلى والده في زيارته الرسمية للهند. وحتى الساعة، من المتوقع أن يرافق يائير والده في الرحلة لكن ثمة من يقول إن نتنياهو سيلغي سفر ابنه معه في أعقاب فضحية التسجيلات.