بدء الاحتفالات بمئوية جمال عبدالناصر يوم الاثنين المقبل

تنظم لجنة الاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد الزعيم جمال عبدالناصر والتى تحمل اسم «اللجنة القومية للاحتفال بمئوية جمال عبدالناصر» والتى تضم عددا كبيرا من الشخصيات والقيادات الناصرية بمصر والوطن العربى، عددا من الفعاليات خلال الشهر الجارى.

ويشمل الاحتفال الذى يبدأ فى 15 يناير/ كانون ثاني الجاري بالمجلس الأعلى للثقافة ودار الأوبرا المصرية، أولًا التجمع فى العاشرة صباحًا أمام ضريح عبدالناصر بكوبري القبة وفى ذات اليوم المؤتمر السياسي بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية 12:30 ظهرًا، وبعد ذلك عرض الفيلم التسجيلي «ماذا لو عاش عبدالناصر» للفنان أحمد فؤاد درويش، وافتتاح قصر ثقافة الجيزة الساعة 7 مساءً.

وفى 16 من الشهر الجاري من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، الندوة الفكرية «مشروع جمال عبدالناصر– رؤية مستقبلية» في القاعة الرئيسية لمركز الإبداع بمبنى المجلس الأعلى للثقافة.

وفي السابعة مساء، الحفل الفني لفرقة الموسيقى العربية «الحنين للثورة – الحنين لجمال عبدالناصر» في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وفي 17 من الشهر الجاري، متحف عبد الناصر من الساعة 12 – 2 ولقاء خاص مع عبد الحكيم عبد الناصر، كما تنظم اللجنة فعاليات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (في الفترة من 27 يناير/كانون ثاني الجاري حتى 10 فبراير/شباط المقبل)، حيث سيتم تقديم 14 ندوة فكرية في القاعة الرئيسية لكبار المفكرين وقادة الرأي من 5- 7 مساء (بواقع ندوتين يوميا)، و10 أمسيات شعرية لكبار الشعراء المصريين والعرب (بواقع أمسية واحدة يوميًا)، وعرض 20 فيلمًا تسجيليًا عن جمال عبد الناصر وعصره (بواقع 2 فيلم يوميًا)، ومعرض فني تشكيلي طوال فترة المعرض.

كذلك تم توزيع صور عبد الناصر بشعار المئوية وكذلك إسطوانات مدمجة بالأغاني والخطب على رواد المعرض يوميًا.

ندوة «مائة عام ناصر» بالتعاون مع المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم برئاسة الدكتور حسين الشافعى، وتقديم عروض فنية من الثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة تحت إشراف الدكتور أحمد عواض من خلال الخيمة الثقافية والفنية والتي سوف تكون الفنانة الراحلة شادية هي شخصية العام وسوف تقدم أغنيات وطنية بالتعاون مع اللجنة القومية للمئوية.

كما يشمل برنامج الاحتفالية زيارة متحف عبد الناصر يوم 17 يناير/كانون ثاني الجاري للوفود العربية المشاركة، ولقاءًا خاصًا مع المهندس عبد الحكيم عبد الناصر من 12-2 ظهرًا.

ثالثًا: إصدار عدد تذكاري لمجلة دار الهلال بمناسبة مئوية جمال عبد الناصر، ويقع في 450 صفحة يتضمن مقالات لمفكرين قوميين من مصر والوطن العربي كما يتضمن مقالًا للدكتورة هدى عبد الناصر وفصل من رواية «في سبيل الحرية» التي ألفها جمال عبد الناصر ولم تستكمل، كان الدكتور مجدي زعبل قد اجتمع مع خالد ناجح رئيس التحرير ووضعا التصور العام للعدد الذي سيصدر خلال أيام ومن المتوقع نفاذه خلال ساعات لأنه يشتمل على ماده كبيرة ومهمة ويحمل شعار المئوية.

ويشمل جدول الاحتفال فعاليات عربية ودولية، فقد قررت جمعية «المحاربين والخبراء الروس بمصر» عقد مؤتمرها السنوي للعام 2018 يوم 15 يناير/ كانون ثاني بموسكو بدلًا من موعده الدوري في مايو من كل عام تكريمًا للذكرى المئوية لجمال عبدالناصر وفى المؤتمر يقدم المكتب الثقافى المصرى بموسكو لوحة للزعيم هدية للجمعية.

كما ينظم حزب الاتحاد اللبناني مهرجانًا بمناسبة المئوية في 23 يناير/ كانون ثاني الجاري ، وتنظم جمعية الأخوة المصرية التونسية برئاسة الإعلامي المصري أحمد سمير بالتعاون مع جمعية الوحدويين الناصريين برئاسة الدكتور ناصر المدوري مؤتمرًا سياسيًا قوميًا يوم 22 فبراير/شباط المقبل يعقبه حفلً فني لنخبة من الفنانين العرب بالعاصمة التونسية.

ومن المتوقع أن تكون هناك فعاليات مختلفة في بعض العواصم العربية كلبنان والبحرين والأردن وموريتانيا سيتم الإعلان عنها.