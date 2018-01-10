مصرع حاخام قرب نابلس برصاص "القسام" امس يدشن مرحلة ثورية جديدة في الضفة رداً على اعلان القدس عاصمة لاسرائيل
أهم العناوين
جرينتش+2 07:55
امريكا تلوح باسقاط عباس ولكنها لن تجد من يتنازل اكثر منه

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني