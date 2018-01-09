مدير الضريبة يبرئ وزير المالية

نفى بشار صابر ناصر، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، نفيا قاطعا المعلومات غير الصحيحة والمغلوطة التي تناقلتها مواقع اخبارية، تضمنت اتهامات غير صحيحة لوزير المالية عمر ملحس بالتهرب الضريبي وعدم دفع ضريبة الدخل عن مكافاة نهاية الخدمة التي حصل عليها جراء خدمته السابقة في بنك الاسكان للتجارة والتمويل.

وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان الوزير ملحس اعلن عن هذه المكافاة وعن دخله خلال السنة التي حصل فيها على تلك المكافأه، وقام باداء الضريبة المترتبة عليه حسب القانون.

وأكد أن السجلات المالية والالكترونية لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات توثق ذلك .

ويذكر ان وزير المالية قد تقدم بشكوى جزائية بصفته الوظيفية وبصفته الشخصية بحق المواقع الاخبارية التي تناقلت الخبر المسيء، كما قام مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هو الاخر بصفته الوظيفية بتقديم شكوى مماثلة في مواجهة تلك المواقع الاخبارية.

(بترا)