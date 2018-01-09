قرب عرض مسرحية “العيال رجعت” المكملة لمسرحية “العيال كبرت”

يستعد فريق عمل مسرحية “العيال رجعت” لبدء العرض في منتصف الشهر الجاري، على مسرح النهار التابع لنقابة المهن التمثيلية في قصر العيني.

المسرحية من تأليف علوي الحسيني وتعتمد أحداثها على عودة أحفاد رمضان السكري، ويشارك في بطولتها نادية شكري في دور “سوسو” وهي الفنانة الوحيدة من طاقم المسرحية الأصلية، فيما تقدم الممثلة الشابة منة بدر تيسير دور ابنتها، ويجسد الفنان الشاب أحمد ماجد دور ابن أحمد زكي ومحمد محسن في دور ابن “عاطف” الذي كان يقوم بدوره يونس شلبي، ويجسد علوي الحسيني دور ابن سعيد صالح، والعرض من إخراج شادي الدالي.

وفي تصريحات خاصة أكد علوي الحسيني مؤلف المسرحية أنها ليست إعادة تقديم للمسرحية الشهيرة “العيال كبرت”، وإنما تجسيد لما يمكن أن يقدمه أبناء الأبطال في العصر الحالي بكل ما يحمله هذا الأمر من تغييرات.

وأضاف الحسيني أنه يتوجه بالشكر إلى الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين لدعمه هذا العمل ووقوفه إلى جانبهم من أجل خروجه إلى النور متمنيا أن ينال رضا الجمهور.