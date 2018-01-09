 على ذمة موقع اماراتي.. استقالات جماعية من جبهة العمل الاسلامي 

يشهد حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في الأردن، موجة استقالات جماعية جديدة، احتجاجاً على تشدد قيادة الحزب، ورفضها المطالب بمراجعة مواقف الجماعة والحزب من قضايا وطنية أردنية كثيرة.

وقالت مصادر متابعة لملف الإخوان في الأردن لموقع 24 الاماراتي إن هناك أكثر من 40 عضواً في الحزب بينهم قيادات تقدموا بالاستقالة من الحزب، وهي استقالات تضاف إلى مئات أخرى شهدها الحزب في الآونة الأخيرة.

وأوضحت المصادر أن أغلب المستقيلين قدموا طلبات للالتحاق بحزب “الشراكة والانقاذ” الذي أسسته مجموعة من القيادات السابقة المنشقة عن جماعة الإخوان، بسبب ما وصفوه “تعنت قيادة الجماعة أمام دعوات الإصلاح والمراجعات لسياسات الجماعة ومواقفها التي أخرجت الجماعة من الحياة السياسية والحزبية الأردنية”.

وقد شهدت الجماعة انشقاقات تشظت بموجبها إلى أربعة أحزاب سياسية، هي حزب جمعية جماعة الإخوان المسلمين، وحزب المبادرة الوطنية “زمزم”، وحزب الشراكة والانقاذ، فيما بقي حزب جبهة العمل الاسلامي مخلصاً لافكار الجماعة المتطرفة ويمثل كوادرها سياسياً، خاصةً أنه يعمل بترخيص حكومي.

ويقود الجماعة المحظورة ما يسمى بـ”التيار الرابع” أو “التنظيم السري” ، الذي يسيطر على مفاصل الجماعة، باستخدام المال السياسي في أي انتخابات داخلية للجماعة، حسب المتابعين.