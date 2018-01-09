حفل غنائي للمطرب محمد عبده بعد غدٍ في جدة

يستعد المطرب السعودي محمد عبده لإحياء حفل غنائي في السعودية، وذلك بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقد روج عبده، للحفل عبر حسابه على انستغرام وكشف عن موعده، يوم الخميس القادم، حيث تنظم الحفل شركة روتانا، بدعم من الهيئة العامة للترفيه السعودية.

وتتراوح قيمة التذاكر لحصور حفل محمد عبده بين 150 ريال سعودي للتذكرة البرونزية الى 1000 ريال سعودي لتذكرة رويال.

كما أن الهيئة العامة للترفيه وضعت بعض الشروط لحضور الحفل، وهي الحضور بالزي الرسمي ولن يسمح بالدخول بالجينز أو الملابس الرياضية، كما منعت الرقص نهائياً للحفاظ على العادات والتقاليد، فضلا عن منع التصوير، ودخول النساء والعائلات.