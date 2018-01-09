ترامب يهرول على طريق الغياب، ليس لاسباب صحية وعقلية فقط بل لانه واعوانه يحاولون عرقلة العدالة ايضاً
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جرينتش+2 08:07
بعد استقبالها لاعب تنس واحد.. قطر تستقبل فريقاً رياضياً اسرائيلياً كاملاً

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