بعد استقبالها لاعب تنس واحد.. قطر تستقبل فريقاً رياضياً اسرائيلياً كاملاً

كشف موقع “المصدر” الإسرائيلي، مشاركة فريق كرة اليد من المدرسة الثانوية “كتسير” الإسرائيلية، إلى الدوحة للمشاركة في بطولة العالم المدرسية لكرة اليد.

وقال الموقع، إن هؤلاء اللاعبين سيسافرون بموجب بطولة المدارس الثانوية الإسرائيلية لكرة اليد، وهو ما أهلهم للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد بالعاصمة القطرية.

ونقل الموقع عن المنسق الرياضي للمدرسة الثانوية يوفال كوزوكارو، في تصريح لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية: “رغم المخاوف، سنشارك في المنافسة. الاستعدادات في ذروتها، ونأمل أن نعود من الدوحة بعد تحقيق إنجازات رياضية”.

وأضاف كوزوكارو : “نعرف أن المنظمين في قطر ينتظرون المنتخب الإسرائيلي جداً، فمن المفترض أن تستضيف الدوحة المونديال القادم، لهذا من المهم لهم أن يثبتوا للعالم أن الرياضة تتغلب على الأمور الأخرى”.

وأضاف الموقع أن الجهات الرسمية في البعثة الإسرائيلية تأمل السماح للفريق “برفع علم إسرائيل إلى جانب أعلام الدول الأخرى المشاركة في البطولة”.