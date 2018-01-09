الأمين العام للأمم المتحدة يستنكر اعتقال الصبية عهد التميمي

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، امس الاثنين، عن قلقه بشأن اعتقال السلطات الإسرائيلية للطفلة الفلسطينية عهد التميمي.

وقال المتحدث باسمه استيفان دوغريك، خلال مؤتمر صحفي عقده امس، بنيويوك: “نحن نولي اهتماما عندما يتعلق الأمر باعتقال الأطفال، وهذا أمر واضح في موقفنا اليوم”.

وأضاف: “نحن قلقون إزاء اعتقالها، لأن الناس ينبغي أن يكون لديهم الحق في التعبير”.

وجدد دوغريك تأكيده على موقف الأمين لمنظمته، أنطونيو غوتيريش، بشأن مدينة القدس، معتبرا أنّ “قضية القدس تقع ضمن قضايا الحل النهائي التي ينبغي التفاوض بشأنها بين الفلسطينيين وإسرائيل”.

وتابع: “موقفنا حول القدس عبرنا عنه عندما أعلنت الادارة الأمريكية اعترافها بالمدينة عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، وهذا هو نفس موقفنا إزاء إعلان غواتيمالا، وحيال أيّ دولة عضو بالأمم المتحدة تقرر نقل سفارتها إلى القدس”.

وكانت القوات الإسرائيلية قد اعتقلت “عهد” فجر 19 كانون أول الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية “النبي صالح” شمالي رام الله.