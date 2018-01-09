إسرائيل تعلن عن اعتقال فتاتين عربيتين حاولتا الانتساب لتنظيم داعش

كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، امس، عن اعتقال فتاتين عربيتين من قرية اللقية في منطقة النقب جنوبي إسرائيل، بعد تواصلهما مع تنظيم “داعش” والاعراب عن نواياهما تنفيذ عمليات في إسرائيل.

ووفق بيان “الشاباك”، فإن الفتاتين (19 عاما) من النقب مشتبه فيهما بالاتصال مع منظمات إرهابية. وأشار البيان الى أن التحقيقات الأولية تشير الى أن الفتاتين طلبا من داعش إرشادات وتعليمات لتنفيذ هجوم في إسرائيل. كما وتلقت الفتاتان وفق البيان تعليمات من خبراء في داعش حول كيفية تنفيذ اعتداء.

كما خططت الفتاتان للسفر الى خارج البلاد بهدف الانضمام الى تنظيم داعش، كما تبين، وفقا للبيان، أنهما نشرتا موادا مؤيدة لداعش في النقب. وتم اليوم تقديم لوائح اتهام ضد الاثنتين في محكمة في جنوب إسرائيل.

وفي سياق متصل، أدانت محكمة إسرائيلية فلانطين مزلفسكي، وهو مهاجر وصل الى إسرائيل يهوديا وخدم في صفوف الجيش الإسرائيلي، ومن ثم اعتنق الإسلام، وحاول الانضمام الى صفوف داعش.

ووجهت المحكمة لمزلفسكي اتهامات بالاتصال مع عميل أجنبي، “محاولة الخروج من البلاد بطرق غير شرعية لدولة عدو”، ومزلفسكي كان متابعا لمواد داعش الدعائية وقبل اعتقاله انضم الى عدة مجموعات تابعة للتنظيم على شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وكان على اتصال مع مؤيدين لداعش في إسرائيل وخارجها.