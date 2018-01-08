يسرا تقاضي صحيفة نيويورك تايمز بدعوى فبركة مكالمة امنية معها

أعلنت الفنانة المصرية يسرا أنها بصدد مقاضاة “نيويورك تايمز” الأمريكية؛ بعدما نشرت الصحيفة تقريرًا يفيد بتلقي الفنانة اتصالات من ضابط مخابرات مصري حول التعاطي الإعلامي مع قرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأعلن نقيب المهن التمثيلية المصري، أشرف زكي، أنه سيساند يسرا في بلاغها المقدم ضد الصحيفة الأمريكية، موضحًا أن “النقابة ستتضامن بكل قوتها مع الفنانة”.

وقال زكي، في مداخلة هاتفية مع الفنان تامر عبدالمنعم، مساء امس، في برنامجه المذاع على قناة العاصمة الفضائية، إن نقابته ستقف إلى جانب يسرا “في مقاضاة هذه البرامج، وهذه المواقع التي تلعب ضد مصر”.

وكانت الصحيفة الأمريكية قد نشرت تقريرًا، أمس الاول السبت، يشير إلى امتلاكها تسجيلات صوتية، قالت إنها لـ”ضابط مخابرات مصري” يدعى أشرف الخولي مع 3 مقدمي برامج حوارية هم عزمي مجاهد، وسعيد حساسين ومفيد فوزي إضافة إلى الفنانة يسرا، يحثهم على الترويج لموقف يتضمن القبول برام الله عاصمة لفلسطين بدلًا من القدس.

جدير بالذكر ان الفنانة يسرا ستبدأ تصوير أول مشاهدها فى مسلسل “بنى يوسف” منتصف الشهر الجارى، كما أكد المنتج جمال العدل فى تصريحات خاصة لموقع “عين”.

من ناحية أخرى يعكف المؤلفان أمين جمال ومحمد محرز على كتابة الحلقات، على أن ينتهيا من كتابة المسلسل خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن يسرا تجسد شخصية مستشارة قانونية ضمن الأحداث.

يشار إلى أن مسلسل “بنى يوسف” يعد التعاون الثانى على التوالى بين يسرا والمنتج جمال العدل، بعد أن قدما سويا مسلسل “الحساب يجمع” العام الماضى، وشارك فى بطولته محمود عبد المغنى، كريم فهمى، إيمان العاصى، وآخرون، تأليف محمد رجاء وإياد عبد المجيد.

يذكر أن مسلسل “بنى يوسف” يشارك فى بطولته بجانب يسرا، شيرين رضا، أحمد حاتم، محمد شاهين، ركين سعد، مريم الخشت، وآخرون، وهو من إخراج محمد على، وإنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل.