كنتاكي تسخر من ماكدونالد على طريقة ترامب وكيم جونغ

اتخذت شركة «كنتاكي» لوجبات الدجاج الشهيرة من السياسة فرصة للتنافس، إذ سخرت من مطعم «ماكدونالدز» بنفس الطريقة التي قالها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ – أون عن «الزر النووي».

وكتب حساب «كنتاكي» في بريطانيا وآيرلندا على «تويتر» تغريدة ساخرة أن قائد مطعم «ماكدونالدز» يضع «برغر على مكتبه في جميع الأوقات»، بحسب «بي بي سي».

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد هدد زعيم كوريا الشمالية بأن لديه زراً للقنبلة النووية، عقب تصريح الأخير في بداية العام الحالي إن زرّ إطلاق السلاح النووي موجود على مكتبه.

وفي طريقة مشابهة لما بين كيم والرئيس الأميركي، تابعت «كنتاكي»: «هل يعلم أن نظيره الكبير يملك أيضاً برغراً على مكتبه؟ لكن الوجبة على مكتبي أكبر وأكثر قوة مما لديه»، في إشارة إلى «ماكدونالدز». وكانت التغريدات على النسق نفسه بين الزعيم الكوري والرئيس الأميركي حول الزر النووي.

وانتشرت تغريدة «كنتاكي» أكثر من 180 ألف مرة، ونالت قرابة 475 ألف إعجاب من المتابعين في 48 ساعة.

ولم ترد «ماكدونالدز» على سخرية «كنتاكي».