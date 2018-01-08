كبار الفنانين المصريين والعرب يشاركون باحياء “اربعينية” شادية غداً

تعتزم منظمة الأمم المتحدة للفنون، وبالتعاون مع “لجنة أبناء فناني الزمن الجميل”، إقامة حفل كبير لإحياء الذكرى الأربعينية للفنانة الراحلة شادية.

ومن المقرر أن يشارك في الاحتفالية عدد كبير من أبناء وأحفاد “فناني الزمن الجميل”، وستستقبلهم ناهد ابنة شقيقة الفنانة الراحلة شادية.

وقال نبيل رزق، المدير الإقليمي للمنظمة، بهذا الشأن: “هذه الاحتفالية تقام تقديرا وتكريما لدور الفنانة القديرة شادية في الوطن العربي، فهي غذّت الساحة الفنية بأعمال فنية عظيمة، تخلد اسمها إلى الأبد، وسوف تقام الاحتفالية في السابعة والنصف، مساء غد الثلاثاء ، بفندق سونستا مدينة نصر”.

وأكدت فاطمة حسين رياض، رئيسة لجنة “أبناء فناني الزمن الجميل” للعلاقات الدولية، أنه “سوف يكون هناك حضور عربي مكثف، بالإضافة لحضور سفراء المغرب، وتونس، والمطربة المغربية لطيفة، وفنانة الأردن الأولى، عبير عيسى، والشاعرة الإماراتية كلثم عبدالله، والفنانة وفاء الأعور من لبنان، والإعلامي التونسي لطفي البحري”.

وقال أشرف حسن البارودي رئيس اللجنة بمصر: “ستشارك في احتفالية التأبين مجموعة كبيرة من الفنانين المصريين، منهم إلهام شاهين، يوسف شعبان، وطارق الدسوقي، وأحمد بدير، إضافة إلى المخرجين سمير سيف وخالد يوسف وغيرهم”.