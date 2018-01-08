عميل سعودي يكشف للاستخبارات السويسرية معلومات مذهلة عن دعم قطر والاخوان المسلمين للجماعات الارهابية
أهم العناوين
جرينتش+2 04:25
كاتب بريطاني يكشف كيف وافق شن “ابن سلمان” طبقة “جاويد كوشنير”

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني