عميل سعودي يكشف للاستخبارات السويسرية معلومات مذهلة عن دعم قطر والاخوان المسلمين للجماعات الارهابية
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الحوثيون يجندلون جنود السعودية ويسقطون طائرات حلفائها .. والاتي اخطر

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