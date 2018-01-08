الجيش السوري يواصل انتصاراته قرب دمشق وفي ريف ادلب

فكت وحدات من الجيش العربي السوري مساء امس الطوق عن إدارة المركبات في منطقة حرستا بريف دمشق.

وذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش أنجزت مهمتها مساء امس بفك الطوق الذي فرضه إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التكفيرية التابعة له على إدارة المركبات وذلك بعد معارك عنيفة سقط خلالها عشرات الإرهابيين بين قتيل ومصاب.

ولفت المراسل إلى أنه بعد فك الطوق عن إدارة المركبات بدأت وحدات الجيش على الفور عملية عسكرية جديدة بهدف توسيع رقعة الأمان حول الإدارة وسط قيام سلاح المدفعية باستهداف أوكار وتجمعات الإرهابيين في المنطقة المحيطة.

وكانت المجموعات الإرهابية اعترفت بتكبدها خسائر كبيرة بالأفراد ونشرت على تنسيقياتها في مواقع التواصل الاجتماعي أسماء العشرات من قتلاها بنيران وحدات الجيش العربي السوري خلال الأيام القليلة الماضية بعضهم من المتزعمين ومن بينهم المدعو “أبو محمد بن لادن” و”خالد ابراهيم الخولي” و”حسن البوشي” الملقب بـ”أبو الفوز” و”مسلم أبو أحمد” إضافة إلى الإرهابي السعودي “أبو دجانة الجزراوي”.

من جهة ثانية أعلن مصدر عسكري إحكام السيطرة على عدة قرى وبلدات بريف إدلب الجنوبي في إطار العملية العسكرية التي تنفذها وحدات من الجيش العربي السوري منذ نحو شهر بريف إدلب الجنوبي لتحرير المنطقة من إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية التي تتبع لها.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة “واصلت مطاردة إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات التابعة لها بريف إدلب الجنوبي واستعادت السيطرة على بلدات وقرى سنجار والمتوسطة والخيارة وكفريا المعرة صريع ورملة وجديدة ونباز القبلي وصراع”.

وبين المصدر أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على العشرات من إرهابيي “جبهة النصرة” وتدمير أسلحتهم وعتادهم مشيراً إلى أن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري “تقوم بإزالة الألغام والمفخخات التي خلفها الإرهابيون في المناطق المحررة”.

وأحكمت وحدات الجيش سيطرتها أمس الاول على قرى وبلدات سرجة شرقية وأم الهلاهيل وشيخ بركة وحوا وتل عمارة وأم مويلات بريف ادلب الجنوبي الشرقي بعد القضاء على العشرات من إرهابيي “جبهة النصرة” وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم.