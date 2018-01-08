عميل سعودي يكشف للاستخبارات السويسرية معلومات مذهلة عن دعم قطر والاخوان المسلمين للجماعات الارهابية
أهم العناوين
جرينتش+2 04:26
التجمع العربي والإسلامي “المصري” لدعم خيار المقاومة يجدد تضامنه مع سورية        

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني