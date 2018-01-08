البشر على موعد مع القوة الخارقة من خلال الهندسة الوراثية

عميل سعودي يكشف للاستخبارات السويسرية معلومات مذهلة عن دعم قطر والاخوان المسلمين للجماعات الارهابية
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