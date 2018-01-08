عميل سعودي يكشف للاستخبارات السويسرية معلومات مذهلة عن دعم قطر والاخوان المسلمين للجماعات الارهابية
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جرينتش+2 04:26
“أونروا” تعلن ان خدماتها مستمرة حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين

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