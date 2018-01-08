“أونروا” تعلن ان خدماتها مستمرة حتى حل قضية اللاجئين الفلسطينيين

أكّدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، عزمها مواصلة تقديم خدماتها في مناطق عملياتها (الأردن، لبنان، سوريا، الضفة الغربية وقطاع غزة)، إلى حين إيجاد حل نهائي لقضية اللاجئين.

وقال الناطق باسم الوكالة الأممية في الأراضي الفلسطينية، سامي مشعشع، “إن الأونروا مكلفة من الجمعية العامة للأمم المتحدة بمواصلة خدماتها حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية لاجئي فلسطين”.

وأضاف مشعشع في تصريح صحفي مكتوب، اليوم الاثنين، تعقيبا على اتهام رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لـ “أونروا” بإطالة أمد قضية اللاجئين الفلسطينيين، بالقول “من يعمل على إدامة أزمة اللاجئين هو فشل الأطراف في التعامل مع القضية، وهذا بحاجة لأن يتم حله من قبل أطراف الصراع في سياق محادثات السلام، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأكد على أن مهام “أونروا” تحددها الجمعية العامة للأمم المتحدة “التي يقدم أعضاؤها دعما قويا وواسعا لمهمتها في مجالات التنمية البشرية والمجالات الإنسانية”، وفقا لمشعشع.

وتأسست “أونروا” كوكالة تابعة للأمم المتحدة بقرار من الجمعية العامة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لحوالي خمسة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لديها.

وتقتضي مهمتها بتقديم المساعدة للاجئي فلسطين في الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة ليتمكنوا من تحقيق كامل إمكاناتهم في مجال التنمية البشرية وذلك إلى أن يتم التوصل لحل عادل ودائم لمحنتهم.

وتشتمل خدماتها على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وتحسين المخيمات والحماية والإقراض الصغير.