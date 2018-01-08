أبو مرزوق غير متفائل بمصالحة فلسطينية حقيقية هذه السنة

شكك موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في إمكانية التوصل إلى اتفاق مصالحة مع حركة “فتح” خلال العام الجديد.

وعزا القيادي في “حماس” ذلك إلى تنصُّل حركة “فتح” ورئيسها محمود عباس، من تنفيذ المصالحة ومسارها السياسي الماضية به، مع ملاحظات في الوقت ذاته على اتفاق المصالحة الأخير في القاهرة.

وقال أبو مرزوق في ندوة حوارية، عقدتها مؤسسة “الرسالة” للإعلام، بحضور نخبة من الكُتاب والمحللين: “توقُّعي في العام الجديد: لن يكون هناك مصالحة، ولن تمارس السلطة مهامها كاملة في قطاع غزة”، مرجحاً أن تقْدم فقط على رفع بعض العقوبات عن غزة، دون التقدم بشكل حقيقي لترتيب البيت الفلسطيني.

وأبدى ملاحظات جوهرية على اتفاقات المصالحة الأخيرة التي عُقدت في القاهرة بين حركته و”فتح”، فيما عُرف باتفاق المصالحة 2017، مشيراً إلى أن الاتفاق “لم يشكل أرضية لمصالحة حقيقية”.

وأوضح أن “كثيراً من القضايا كان الرهان فيها على الوسيط الذي يجب أن يفرضها على الطرفين”؛ ومن ثم “المصالحة تحتاج لوقفة، ولا يمكن أن تستمر بهذا المسار.

ويعد أبو مرزوق أحد أبرز قادة حركة “حماس”، ترأس أول مكتب سياسي لها.