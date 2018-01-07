هكذا كان ترامب يحرض اصدقاءه على زوجاتهم لكي يبادر لمعاشرتهن

كشف كتاب “غضب ونار: في قلب البيت الأبيض الخاص بترامب”، لمؤلفه مايكل وولف، العديد من القضايا الخفية حول عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحتى أنه كشف عن تصرفاته المشينة بحق النساء، وفضائحه الجنسية.

وبحسب الكتاب الذي يعتمد مؤلفه على مقابلات شخصية مع 200 من المقربين ومعارف الرئيس الأمريكي، فإن ترامب حاول أن يقنع زوجات أصحابه بممارسة الجنس معه. وقام ترامب باستدعاء احد اصدقائه وزوجته، وكان يفتح ميكروفون في مكتبه المتصل بسماعات في غرفة أخرى حيث كانت تجلس زوجة صديقه كي تنصت للمحادثة بينه وبين زوجها كاملة.

وكان ترامب بحسب الكتاب، يسأل صديقه عن طبيعة علاقته الجنسية بزوجته، وعن وتيرة ممارستهما الجنس، ويقول له إنه سيجلب له فتيات أفضل وأجمل من زوجته لممارسة الجنس معهن. وبعدما كان يثير الخلاف والقطيعة بين صديقه وزوجته التي كانت تنصت للمحادثة، كان ترامب يحاول “مواساتها”!

ويتهم الكتاب الرئيس الأمريكي بأنه كان يسعى لإفساد ذات البين بين أصحابه وزوجاتهم. بل إنه تبجج أمام أحد الأصدقاء بالقول “إحدى أفضل الأمور بالحياة هو مضاجعة نساء أصحابك”.