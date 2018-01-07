عباس يشارك ثيوفيلوس القداس بكنيسة المهد بعدما قذفه ابناء بيت لحم بالاحذية

اقيم فجر اليوم الأحد، قداس منتصف الليل في كنيسة المهد بمدينة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعدد من أفراد القيادة الفلسطينية، ووزير الداخلية الأردني غالب الزعبي، ممثلا عن الملك عبد الله الثاني، إيذانا ببدء أعياد عيد الميلاد المجيد.

ترأس القداس بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس، الذي قال: “إن كنيسة المهد تشكّلُ القلب والحماية والدرع لمدينة بيت لحم المقدسة، وكنيسة القدس تُصلي في هذه الساعة من هذه المغارة من أجل سلام كل العالم، وسلام الشرق الأوسط والأرض المقدسة، ومن أجل التقدم والنجاح والبركة الإلهية والخلاص لزوار الميلاد الأتقياء، وخاصةً للرعيّة الروم الأرثوذكس، التي تحيا في دولة فلسطين ومن أجل الشعب الفلسطيني، الذي تتعاطف معه كنيسة القدس بكل قوتها”.

يذكر أن موكب بطريرك الروم الأرثوذكس ثيوفيلوس، تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من الفلسطينيين في مدينة بيت لحم، في ظل اتهام الفلسطينين له بتسريب ممتلكات وعقارات تابعة للأوقاف الكنيسة في مدينة القدس، وبيعها لإسرائيل وسط مطالبة بعزله.