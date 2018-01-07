انتهاء اعمال الشغب في ايران والافراج عن معظم الموقوفين وعودة الحياة الى طبيعتها.. ولا عزاء لاعداء محور المقاومة
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جرينتش+2 08:27
عباس يشارك ثيوفيلوس القداس بكنيسة المهد بعدما قذفه ابناء بيت لحم بالاحذية

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