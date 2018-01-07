حتى اليهودي المعتدل تمنعه اسرائيل الصهيونية العنصرية من دخولها

قررت وزارة الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية، حظر أعضاء منظمة يهودية يسارية تنشط في الولايات المتحدة، من الدخول إلى إسرائيل، بسبب تأييدها للمقاطعة الدولية ضدها، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس”.

وذكرت الصحيفة اليوم الاحد؛ أن هذه المنظمة والتي تدعى “منظمة صوت اليهود من أجل السلام”، أدرجت في قائمة تضم 20 منظمة لا يسمح لأعضائها بدخول إسرائيل، لتأييدها المقاطعة الدولية ضدها.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه في شهرآذار المقبل، سيتم الانتهاء من إعداد القائمة من قبل وزارة الشؤون الاستراتيجية تمهيدا لنقلها لوزارة الداخلية المسؤولة عن منع دخول الأشخاص لإسرائيل.

وفي آذار الماضي، أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر منح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة في إسرائيل للمواطنين الأجانب الذين يدعون إلى مقاطعتها.