 انتقادات شعبية واسعة لاستقبال لاعب التنس الاسرائيلي في قطر

توعد الشيخ “المعارض” سلطان بن سحيم آل ثاني، حكام قطر، بكشف وثائق وتسجيلات خطرة للرأي العام القطري، حال قمع أي مواطن، مبيناً أن هذه الوثائق والتسجيلات ستكون نهاية “نظام الحمدين”.

ويأتي تهديد بن سحيم، بعد احتجاج عدد كبير من المواطنين القطريين، بينهم نخب سياسية وثقافية وإعلامية ورياضية، على استضافة الدوحة لاعب التنس الإسرائيلي دودي سيلا، للمشاركة في بطولة قطر المفتوحة للتنس المقامة حالياً، عبر وسم “تطبيع اتحاد التنس مرفوض”.

وقال ابن سحيم عبر حسابه على تويتر: “متى كان للشعب القطري صوت مسموع لدى نظامه الحمدي “.

يذكر أن اللاعب الإسرائيلي دودي سيلا لعب مباراته في البطولة المخصصة للرجال فقط، أمام الإسباني فرناندو فيرداسكو، الإثنين الماضي، وتجنب الإعلام القطري الإشارة لتلك المباراة، في حين واصل تغطيته لنتائج بقية المباريات.