انتهاء اعمال الشغب في ايران والافراج عن معظم الموقوفين وعودة الحياة الى طبيعتها.. ولا عزاء لاعداء محور المقاومة
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جرينتش+2 08:27
افشال خطة لاغتيال بهية الحريري واشعال فتنة في لبنان

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