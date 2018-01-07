افشال خطة لاغتيال بهية الحريري واشعال فتنة في لبنان

كشفت وسائل إعلام لبنانية، تفاصيل عن عملية التحضير لاغتيال النائبة في البرلمان اللبناني بهية الحريري، عمة رئيس الحكومة سعد الحريري، في صيدا، جنوبي لبنان.

وأصدر القضاء اللبناني قرار اتهام بحق العميل الذي تم القبض عليه في اللحظات الأخيرة قبيل القيام بعملية الاغتيال.

وكشف محضر التحقيق تفاصيل تجنيد العميل المتهم، الذي تعرف على عميل فار إلى إسرائيل يدعى وليد نقوزي الذي تواصل معه عبر «فيسبوك»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وبحسب المحضر، حاول العميل الفار إغراء المجند الجديد الذي كان يعمل سائقا عموميا بالمال نظرا لوضعه المالي الصعب حيث طلب منه تنفيذ ثلاث مهمات ولكل مهمة مبلغ مالي يتم تحويله عبر شبكات تحويل الأموال العالمية.

وتمثلت المهمة الاولى، في القيام بتصوير فيديو لأحياء مدينة صيدا، بالإضافة الى تصوير أماكن أمنية ومراكز حزبية دينية.

أما المهمة الثانية كانت جمع معلومات عن كوادر وقيادات تنظيم حزب الله اللبناني ونشاطهم وأمكنة وجودهم في مدينة صيدا الجنوبية، فيما تعد المهمة الثالثة الأخطر حيث شملت على التحضير لعملية اغتيال النائبة بهية الحريري في صيدا لخلق حالة من الفوضى والفتنة في الشارع اللبناني.

وفي التفاصيل، بعد إبلاغه بالمهمة الثالثة قام العميل بإخبار حزب الله في صيدا أن العميل وليد نقوزي طلب منه مراقبة بهية الحريري لاغتيالها.

واعترف المجند بأنه بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، طلب منه وليد نقوزي العمل والتخطيط لاغتيال «بهية» لافتعال فوضى في الداخل اللبناني.

وكانت أزمة داخلية اندلعت في لبنان إثر إعلان «الحريري» في 4 تشرين الثاني الماضي، استقالته بصورة مفاجئة عبر خطاب متلفز من السعودية، شن خلاله هجوما حاد على إيران و«حزب الله».

لكن الرئيس اللبناني ميشال عون أعلن أنه لن يقبل استقالة الحريري حتى يعود إلى لبنان ليفسر موقفه، قبل أن يتهم السعودية بفرض إقامة جبرية على الحريري.

وتراجع «الحريري» عن استقالته، خلال كلمة له، في اليوم التالي لعودته إلى بيروت، نهاية الشهر ذاته، داعيا إلى «بذل الجهود من أجل الالتزام بسياسة النأي بالنفس عن النزاعات الإقليمية وعن كل ما يسيء إلى الاستقرار الداخلي والعلاقات مع الأشقاء العرب».