اسرائيل تتكتم على احتجازها لاربعة دبلوماسيين ايرانيين منذ عام ١٩٨٢

أعلن العميد حسين دهقان، مستشار قائد القوات المسلحة في إيران أمس السبت، عبر قناة “الميادين” عن مصير الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المخطوفين في بيروت عام 1982.

وقال دهقان للميادين ” لدينا معلومات تؤكد أن المخطوفين الدبلوماسيين ما زالوا على قيد الحياة، وهم موجودين في قبضة إسرائيل بعد أن تم تسليمهم لها من قبل جهات لبنانية عميلة”.

وأضاف دهقان يقول : ” على إسرائيل أن تتحمل مسؤوليتها وتكشف عن مصيرهم طالما هم موجودين لديها”.

يذكر أن الدبلوماسيين الإيرانيين قد خطفوا خلال الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، وهم مصوِّر و3 دبلوماسيين: أحمد متوسليان وسيد محسن موسوي وتقي راستيجار مقدم وكاظم أخوان.