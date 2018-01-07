أشرف عبد الباقي يبحث عن افكار جديدة لاعمال درامية تخص الاسرة

يبحث الفنان المصري أشرف عبد الباقى عن فكرة جديدة لعمله الدرامى المقبل، تدور أيضا فى إطار الدراما الاجتماعية التى تخص الأسرة والعائلة والمشاكل التى تواجهها، وذلك بعد نجاح مسلسله الأخير “عائلة زيزو”، والذى دار فى إطار عائلى، حول مشاكل حياتية ويومية تواجهها أسرة زيزو وكيفية التعامل معها.

مسلسل “عائلة زيزو” من بطولة أشرف عبد الباقى، ونسرين أمين، ومى القاضى، وشيرين، ولطفى لبيب، وأحمد حلاوة، ونهال عنبر، وإبرام سمير، وهو من تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج شيرين عادل وإنتاج مها سليم، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى كوميدى حول المشاكل اليومية التى تواجهها الأسر.

ومن ناحية أخرى يواصل أشرف عبد الباقى عروض الموسم الجديد من فرقته المسرحية “مسرح مصر”، ويواصل من خلال الموسم الجديد النجاح، بعدما شهد إقبالا كبيرا الفترة الماضية من الجمهور على عروضها المسرحية.

ويأتي مسلسل “عائلة زيزو” ، على غرار مسلسل “عائلة ونيس” الذى قدمه محمد صبحى، والذى ناقش من خلال العديد من المشاكل الاجتماعية ومشاكل الأبناء، وتربيتهم، فى إطار كوميدى، والتى مع اختلافها فى الأحداث إلا أنها تتفق جميعا فى المضمون، من استعراض ومناقشة المشاكل التى تمر بها الأسر داخل المجتمع المصرى، ليرفع شعار “للأسرة فقط”.

ولم يكن هذا العمل الأول للفنان اشرف عبدالباقي الذى قدمه فى إطار هذه النوعية، حيث قدم مسلسل بعنوان “أنا وبابا وماما” والتى تدور أحداثه حول إحدى الأسر ويناقش من خلال العديد من المشاكل الحياتية التى تواجهما من خلال مجموعة حلقات متصلة منفصلة، تدور الأحداث فى إطار كوميدى.

“أنا وبابا وماما” عرض عام 2014، وشارك فى بطولته نشوى مصطفى، وبيومى فؤاد، لقاء سويدان، وأسامة عباس، وعلى ربيع ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف فداء الشندويلى، وإخراج مايكل بيوح.

وكانت بداية انطلاق أشرف عبد الباقى مع هذه النوعية من خلال مسلسل “راجل وست ستات” الذى حقق نجاحا كبيرا وقدمه فى 10 أجزاء، وتدور أحداثه حول رجل يعيش هو وزوجته وابنته وأمه وأخته وحماته وشقيقة زوجته معا فى بيت واحد، ويمتلك محل قطع أثرية ويعمل معه ابن عمه فى البازار وتتوالى المشكلات اليومية فى البيت، وهو من إخراج أسد فولاد كار، ومن بطولة لقاء الخميسى، سامح حسين، مها أبو عوف، الطفلة منة عرفة، انتصار، إنعام الجريتلى.