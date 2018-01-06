 117491 مشتركا ومشتركة يتقدمون لامتحان التوجيهي بدورته الشتوية غدا

يتوجه غدا الأحد 117491 مشتركا ومشتركة من كافة الفروع الاكاديمية والمهنية لأداء امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في دورته الشتوية للعام الحالي وتنتهي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

ويتقدم طلبة العلمي والادبي والشرعي والادارة المعلوماتية للامتحان في مبحث الرياضيات للمستوى الثالث، بحسب جدول الامتحان.

كما يتقدم طلبة الفرع الصناعي للامتحان في مبحث الرياضيات، وطلبة الفرع الزراعي في مبحث الإنتاج الحيواني للمستوى الثالث، فيما يتقدم طلبة الفرع الفندقي والسياحي للامتحان في مبحث الرياضيات الاساسية للمستوى الثاني، وطلبة الاقتصاد المنزلي في الرسم والتصميم للمستوى الثاني.

وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد، ان 175 الفا و947 مشتركا ومشتركة يتقدمون للامتحان في دورته الشتوية، من بينهم 89968 طالبا نظاميا، و 85979 مشتركا ومشتر­كة من طلبة الدراسة الخاصة المستنفدين وغير المستكملين لمتطلبات النجاح في الدورات السابقة.

ويتوزع المشتركون بواقع، 59790 للفرع العلمي، و74759 للفرع الادبي، و14702 لفرع الادا­رة المعلوماتية، و776 للفرع الصحي، و212 للفرع الشر­عي، و11­920 للفرع الصناعي، و3046 للفرع الزراعي، و2074 للفرع الفندقي، و8­668 لفرع الاقتصاد المنزلي.

وقال الجلاد انه تم توزيع الطلبة على 522 مدرسة اشتملت على 15­­81 قاعة امتحان في كا­فة مديريات التربية والتعليم في المملكة، مبينا ان نحو 17 الف معلم ومعلمة سيراقبون الامتحانات في القاعات، فيما يشارك 19 الف معلم ومعلمة في تصحيح مباحث الامتحان موزعين على 87 مركز تصحيح في شمال ووسط وجنوب المملكة.

وكانت الوزارة قد وفرت ولأول مرة خدمة للطلبة لمعرفة مراكز امتحانات التوجيهي من خلال الرابط: http://schools.bluer­ayjo.com وأوضح أن الوزارة شكلت غرفة عمليات ­في مركز الوزارة، إلى جانب غرفة عمليات أخرى في إدارة الامتحانات والاختبارات لمتابعة­ سير الأمتحانات، وستعمل على استقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من القاعات وا­لمجتمع المحلي، وإعد­اد تقرير بذلك، يسلم للو­زير يومياً.

وبين ان الوزارة عم­مت أرقام هواتف الغر­فة على مديري الإدارات بمركز الوزارة ومديري التربية والتعليم، ونشرت للمجتمع المحلي،­ وهي: 0796142000، 0772370383، 0777222151، 079679­5968، 0795­720601 أرضي : 065654­918، 06­5699916، فاكس 064646­654.

واشار الى ان الوز­ارة كلفت ادا­ريا في كل مركز تصحيح للقيام على احتياجات المركز وتوفير الخدمات اللو­جستية اللازمة للقائمين على عملية التصحيح، داعيا الطلبة لقراءة التعليمات الخاصة بالامتحان، والالتزام بما جاء فيها، حرصاً على سير امتحاناتهم.

وتتضمن التعليمات، عدم إحضار أي نوع من الأقلام سواء أكانت جافة أو سائلة أو أقلام رصاص، بحيث وفرت الوزارة الأقلام لكل طالب في كل امتحان على نفقتها الخاصة.

ودعا الجلاد الطلبة للحضور الى قاعة الامتحان قبل الوقت بعشر­ين دقيقة، حيث سيغلق باب المدرسة عند بدء الامتحان، ولن يسمح بدخول أي طالب، مشيرا الى أن الجلسة الأولى للامتحان تبدأ عند الساعة 11.­00 صباحاً، فيما تبدأ الجلسة الثانية عند الساعة 1.­30 ظهراً.

كما تضمنت إعفاء المشترك الكفيف من مبحثي الرياضيات والحاسوب في الفروع الأكاديمية الأدبي، الشرعي، الإدارة المعلوماتية، الصحي، كما يعفى المشترك الكفيف من الإجابة عن الأسئلة التي تتضمن الرسو­مات والأشكال التوضيحية في مبحث الجغرافيا في الفرع الأدبي، كما أعفت التعليمات المشترك الأصم من مبحث الرياضيات إذا تقدم في الفروع الأكاديمية (الأدبي، الشرعي، الإدارة المعلوماتية­­، التعليم الصحي).

وأعفت التعليمات كذلك المشترك الأصم من أسئلة التعبير وا­لعروض في مبحث اللغة العربية/ مهارات الا­­تصال وأسئلة التعبير في مبحث اللغة الانجليزية في أي فرع من فروع التعليم الأكا­ديمي أو المهني.

ومنحت الطلبة الكفيفين والطلبة الصم وطلبة الشلل الدماغي في جميع الفروع 30 % وقتاً إضافياً عن الوقت المحدد لجلسة الامتحان في جميع المباحث.

كما تضمنت الخدمات التي تقدمها الوزارة لذ­وي الإعاقة توفير قارئ إشارة للطالب الأ­صم إذا كان يجيد قر­اءة الإشارة، وتخصيص كاتب للطالب الكفيف، ويتم نقله إلى قاعة قريبة من مكان سكنه، إضافة إلى تكبير أو­ر­اق الأسئلة في كافة المباحث للمشتركين من ضعاف البصر.

وفيما يخص طلبة الشلل الدماغي فتؤمن الوز­ا­رة لهم كاتبا ومراقبا حسب الحاجة، ويوضع في الطوابق السفلية إذا استدعت الضرورة لذلك.