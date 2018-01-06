عبد الحكيم عبد الناصر يشارك في احتفالية روسية بالذكرى المئوية لميلاد والده

صرح مسلم شعيطو، مدير المركز الثقافى العربى الروسى بسانت بطرسبورج بأن احتفالاً كبيرًا يجري الاعداد له بالتعاون مع المؤسسة المصرية- الروسية للثقافة والعلوم والمكتبة الوطنية الروسية بمدينة سانت بطرسبورج لإزاحة الستار عن تمثال برونزى نصفى أهدته المؤسسة للمكتبة الوطنية من أعمال الفنان أسامة السروى .

وسيجري الاحتفال فى الثامن من شهر شباط القادم بمشاركة السفير المصرى الجديد بالعاصمة موسكو الدكتور إيهاب نصر وسفير الجامعة العربية لدى روسيا وسفراء عرب وأجانب معتمدون .

كما يشارك فى الاحتفالية محافظ مدينة سانت بطرسبورج والرموز الثقافية الروسية وأساتذة معاهد الاستشراق الروسى ، و مشاركة الدكتور حسين الشافعى راعى الاحتفالية و رئيس المؤسسة المصرية الورسية للثقافة و العلوم .

وأضاف شعيطو يقول فى تصريحه لأنباء روسيا، أن وفداً مصريًا كبيرا سيشارك فى الاحتفالات برئاسة نجل الزعيم جمال عبد الناصر عبد الحكيم عبد الناصر والمهندس صبرى العشماوى رئيس جمعية بناة السد العالى ورشدى عطية الأمين العام للجمعية .

وسيصحب المستشرق المعروف بتروفسكى مدير عام متحف الإرميتاج نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وأعضاء الوفد المصرى فى جولة بمتحف الإرميتاج وقاعة المصريات الرئيسية به، كما سيقوم الوفد بزيارة قبر الإمام المعلم محمد عياد الطنطاوى –أول معلم للعربية بالإمبراطورية الروسية- والمدفون بها منذ 1861 بسانت بطرسبورج.

الاحتفالات بمدينة سانت بطرسبورج تأتى فى إطار مبادرة المؤسسة المصرية -الروسية للثقافة والعلوم للاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر والتى تتضمن إزاحة الستار عن مجموعة من التماثيل للزعيم الخالد بمدينة سانت بطرسبورج و قازان و العاصمة الكازاخية أستانا.