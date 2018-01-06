حزب البعث يحيي ذكرى استشهاد صدام

بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد القائد صدام حسين اقام حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني في مقره بعمان ندوة بعنوان: فلسطين في رؤى الشهيد صدام حسين.

وقد تحدث في هذه الندوة كل من المحامي احمد النجداوي امين عام المؤتمر الشعبي العربي، والمفكر القومي اسماعيل ابو البندوره فيما ادار الندوة عمر الفزاع.

ابرز المتحدثون ركزوا على رؤى الشهيد الاستراتيجية لقضية فلسطين التي تتمثل في تشخيص الواقع الذي ادى الى الاحتلال الصهيوني لفلسطين دوليا وعربيا، والسبيل المؤدي لتحرير الارض والانسان من خلال الربط الجدلي بين الوحدة والتحرير، وهى رؤى واستراتيجية الحزب منذ تأسيسه.

وقد كان في مقدمة حضور هذه الندوة اكرم الحمصي امين السر، وتيسير الحمصي عميد الحزب، واعضاء القيادة، وممثلو المنظمات الحزبية في المناطق، واصدقاء الحزب.

شبكة البصرة