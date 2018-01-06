بعد انقطاع عامين .. روسيا تستأنف رحلاتها الجوية الى مصر

قالت وثيقة نشرت على موقع الحكومة الروسية على الإنترنت يوم الخميس إن الرئيس فلاديمير بوتين سمح باستئناف الرحلات الجوية المدنية الاعتيادية بين روسيا والقاهرة.

وكانت روسيا أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر عام 2015 بعدما فجر متشددون قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة متروجيت الروسية بعد قليل من إقلاعها من مطار شرم الشيخ. وقُتل جميع من كانوا على الطائرة وعددهم 224 شخصا.

ويسري قرار بوتين باستئناف الرحلات اعتبارا من الثاني من يناير كانون الثاني الجاري. لكن الوثيقة الحكومية لم تنص على جدول زمني للاستئناف الفعلي للرحلات.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني المصرية يوم امس الاول الخميس إن الأيام المقبلة ستشهد البدء في الخطوات التنفيذية لاستئناف الرحلات بين مصر وروسيا، مضيفة أن الرحلات ستستأنف بين مطاري موسكو والقاهرة أولا بدءا من فبراير شباط المقبل.

وأضافت المصادر أن مصر وروسيا ستبدآن في نيسان المقبل التفاوض حول تشغيل رحلات الطيران العارض (شارتر) من روسيا إلى المدن الداخلية خاصة منتجعي الغردقة وشرم الشيخ على البحر الأحمر.

وقالت المصادر إن من الممكن اتخاذ إجراءات إضافية خاصة بالأمن والتأمين تشمل الاستعانة بشركات تأمين خاصة إلى جانب رجال الأمن في المطارات.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مايا لوميدز رئيسة رابطة منظمي الرحلات السياحية في روسيا قولها إن ”استئناف الرحلات بين روسيا والقاهرة بادرة طيبة جدا، وتمنح الأمل في أن رحلات الشارتر الجوية إلى منتجعات البحر الأحمر ستكون ممكنة قريبا“.

ووجه حادث تفجير الطائرة، الذي أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه، وتسبب في وقف الطيران الروسي، ضربة لصناعة السياحة في مصر وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة.