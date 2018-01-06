 “الضاحك الباكي” مسلسل من بطولة هالة صدقي يصور حياة نجيب الريحاني

تقوم النجمة المصرية هالة صدقى هذا الاوان لتحضيرات خاصة للشخصية التى ستلعبها ضمن أحداث مسلسل “الضاحك الباكى”، الذى يسرد قصة حياة نجم الكوميديا الراحل نجيب الريحانى، حيث تجسد دور والدة “الريحانى”، الذي يلعب دوره الفنان نضال الشافعى.

وتتمثل تحضيرات هالة صدقى، فى التقرب من روح الشخصية التى ستقدمها، فضلا عن متابعة طبيعة الملابس التى انتشرت خلال هذه الفترة بمساعدة استايلست العمل.

فى السياق ذاته يواصل المخرج عصام شعبان هذه الأيام تحضيراته النهائية للمسلسل، من متابعة الديكورات الجارى بناؤها حاليًا فى بلاتوهات مدينة الإنتاج الإعلامى، وترشيح باقى الفنانين المشاركين، ومعاينة باقى أماكن التصوير، بينما يقوم مؤلف العمل الإعلامى محمد الغيطى، بصياغة حلقات المسلسل، حيث انتهى من كتابتها منذ فترة، لكنه يجرى عليها بعض التعديلات الطفيفة.

ومن الفنانين الذين تم الاستقرار عليهم بشكل نهائى، وتم تعاقدهم بالفعل، نضال الشافعى وصفاء سلطان وفريال يوسف ومى سليم وميرنا ولى، وعدد آخر كبير من الفنانين الشباب وأصحاب الأدوار الثانوية.

يذكر أن هالة صدقى خاضت السباق الرمضانى الماضى من خلال مسلسل “عفاريت عدلى علام”، للنجم الكبير عادل إمام، والنجمة غادة عادل، وشارك فى بطولته كمال أبو رية ومى عمر، من تأليف يوسف معاطى، وإنتاج تامر مرسى، وإخراج رامى إمام.