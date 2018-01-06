كتاب "النار والغضب" يكشف ان "صفقة القرن" لحل القضية الفلسطينية تتلخص في اعادة الضفة للاردن وغزة الى مصر
أهم العناوين
جرينتش+2 04:49
 “الضاحك الباكي” مسلسل من بطولة هالة صدقي يصور حياة نجيب الريحاني

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني