كتاب "النار والغضب" يكشف ان "صفقة القرن" لحل القضية الفلسطينية تتلخص في اعادة الضفة للاردن وغزة الى مصر
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جرينتش+2 04:49
اردوغان يلتقي وفدا من السلالة العثمانية المقيمة في فرنسا

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