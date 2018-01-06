اردوغان يلتقي وفدا من السلالة العثمانية المقيمة في فرنسا

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء امس الجمعة، شخصيات من السلالة العثمانية المقيمة في فرنسا.

وجرى اللقاء في مقر السفارة التركية لدى باريس، التي يزورها أردوغان، تلبية لدعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما التقى أردوغان، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية الفرنسية ستيفان تيست، ورئيس مجموعة الصداقة مع تركيا في مجلس الشيوخ الفرنسي جوسيان كوستيس، ووزيرة العدل الفرنسية السابقة رشيدة داتي.

واستقبل الرئيس التركي أيضًا، ممثلين عن جالية بلاده في فرنسا، وآخرين عن المجلس الإسلامي الفرنسي.

ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إلى باريس، في إطار زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا.لة العثمانية المقيمة في فرنسا