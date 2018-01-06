ابرزهم اسماعيل ياسين وعادل امام.. ممثلون رجال لعبوا ادوار النساء

يظل تجسيد شخصية الرجل للمرأة على الشاشة من خلال السينما عاملا قويا من عوامل جذب الانتباه فى الأعمال الكوميدية، حيث ينجح بالفعل فيما يسعى إليه صناع هذه الأعمال من تقديم توليفة سهلة وسريعة للضحك، وقدم العديد من النجوم على مدار التاريخ السينمائى تلك الفكرة التى ظلت عالقة بشخصيتها فى أذهان الجمهور، مهما أعادها فنان آخر.

ويبدو أن النجم رامز جلال قرر أن ينضم لهؤلاء النجوم الذين تنكروا فى زى النساء من خلال أحداث أفلامهم الكوميدية، فى محاولة لخطف أنظار الجمهور لفيلمه الجديد “رغدة متوحشة”، وهو ما حدث بالفعل بمجرد طرح بوستر العمل، ويليه البرومو ليحقق هدفه المنشود، ويثير جدلا قبل عرض الفيلم الذى أصبح ينتظره الجمهور.

رامز جلال ليس الوحيد بين نجوم الكوميديا الذى لجأ إلى هذه التوليفة، واعتمد عليها فى أعماله بحثا عن منطقة جديدة للضحك فى أفلام، فهناك العديد من الممثلين المصريين الذين تنكروا، على مدار تاريخ السينما فى ازياء النساء وتقمصوا أدورهن على الشاشة.

يعتبر الفنان إسماعيل ياسين أشهر من لعبوا وجسدوا شخصية امرأة على شاشة السينما، حيث قدم فيلما يحمل عنوان “الآنسة حنفى”، ويشهد الفيلم شخصية حنفى الشاب المتسلط وقوى الشخصية، والذى يفرض آراءه على أهل بيته من النساء، إلا أنه يمر بأزمة صحية تتسبب فى تحويله لمرأة، ليعيش مثلهن ويعانى مما كانوا يعانين منه وتدور الأحداث فى إطار كوميدى.

قدم أيضا شخصية امرأة الفنان الكوميدى عبد المنعم إبراهيم، من خلال الفيلم الكوميدى الشهير “فتافيت السكر”، حيث أجبرت الظروف عبد المنعم إبراهيم على التنكر فى شخصية امرأة لإنقاذ أصدقائه من مأزق كبير.

جسد أيضا شخصية امرأة الزعيم عادل إمام، من خلال أكثر من عمل، منها فيلم “احترس من الخط”، حيث جسد دور امرأة صعيدية والدة خط الصعيد، الذى تدور حوله الأحداث.

وجسد أيضا النجم سمير غانم بمشاركة عادل إمام شخصية امرأة من خلال فيلم “أذكياء ولكن أغبياء”، وظهر الثنائى يتقمصان شخصية امرأتين فى إطار كوميدى داخل الأحداث.

تنكر أيضا الفنان يونس شلبى فى زى امرأة من خلال أحداث فيلم “ريا وسكينة”، للتخفى من الشرطة، وشاركته فى بطولة العمل النجمة شريهان، ودار العمل فى إطار كوميدى.

قدم أيضا هانى رمزى تلك الشخصية فى أكثر من عمل، من بينها فيلم “فرقة بنات وبس”، حيث أجبرته الظروف وصديقه الفنان ماجد المصرى على ذلك، من أجل اللحاق بإحدى الفرق الموسيقية، والتى تشترط أن يكون أعضاؤها فتيات فقط، فى التنكر وتدور الأحداث.

وخاض التجربة أيضا النجم الراحل علاء ولى الدين، حيث لعب أكثر من شخصية داخل أحداث فيلم “الناظر صلاح الدين”، والذى جسد فيه دور الأم فى إحدى الشخصيات التى جسدها داخل الفيلم.

من الشخصيات الشهيرة أيضا الشخصية التى جسدها النجم الكوميدى محمد هنيدى ضمن أحداث فيلم “جاءنا البيان التالى”، حيث قدم دور مراسل تليفزيونى تجبره الظروف على التنكر فى أكثر من شخصية، من بينها شخصية فتاة ليل، من أجل تحقيق تم ما تكليفه به.