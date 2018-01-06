كتاب "النار والغضب" يكشف ان "صفقة القرن" لحل القضية الفلسطينية تتلخص في اعادة الضفة للاردن وغزة الى مصر
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جرينتش+2 04:48
ابرزهم اسماعيل ياسين وعادل امام.. ممثلون رجال لعبوا ادوار النساء

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