كتاب "النار والغضب" يكشف ان "صفقة القرن" لحل القضية الفلسطينية تتلخص في اعادة الضفة للاردن وغزة الى مصر
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أبناء طائفة الروم الأرثوذكس في بيت لحم يهاجمون سيارة البطريرك ثيوفيلوس

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