أبناء طائفة الروم الأرثوذكس في بيت لحم يهاجمون سيارة البطريرك ثيوفيلوس

هاجم مئات الفلسطينيين اليوم السبت، في مدينة بيت لحم موكب بطريرك الروم الأرثوذكس، كيريوس كيريوس ثيوفيلوس، لمنعه من الوصول إلى كنيسة المهد.

وتجمع المتظاهرون من أبناء طائفة الروم الأرثوذكس في منطقة دوار العمل في رأس افطيس، واعترضوا الموكب، كما ألقوا البيض والأحذية على الموكب وهم يرددون شعارات تطالب باستقالة البطريرك المتورط في صفقة بيع وتسريب للأراضي لصالح “إسرائيل”.

وأغلقت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية الطريق، ووقعت بعض الاشتباكات مع المتظاهرين وتم احتوائها.

وبدأت الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي في فلسطين، احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد وهي: الروم الأرثوذوكس والسريان والأقباط والأحباش الأرثوذوكس.

ووصفت المؤسسات الأرثوذكسية في فلسطين البطريرك ثيوفيلوس وأعوانه بالسماسرة، مطالبة بتحرير الكنيسة من الفساد والفاسدين” الذين يجب منعهم من “تدنيس” كنيسة المهد.