نصرالله يؤكد ان هزيمة "داعش" اصعب من هزيمة اسرائيل، ويكشف عن اعادة توثيق العلاقة بين حماس وايران وحزب الله
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لجنة مئوية عبد الناصر تستكمل استعداداتها لعقد مهرجان جماهيري بالناصرة

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