لجنة مئوية عبد الناصر تستكمل استعداداتها لعقد مهرجان جماهيري بالناصرة

استكملت “لجنة مئوية جمال عبد الناصر” استعداداتها لعقد المهرجان الجماهيري يوم الـ 15 عشر من كانون الثاني الحالي، يوم ميلاد القائد العربي الخالد جمال عبد الناصر، احتفاء بمرور 100 عام على ولادته وذلك في قاعة سينمانا في الناصرة، بحيث يشتمل الاحتفال على كلمات وتحيات وفيلم وثائقي عن مسيرة جمال عبد الناصر وفقرات فنية ومعرض صور تجسد أهم مراحل ثورة الزعيم ومواقفه.

يذكر أن لجنة المئوية تتشكل من شخصيات قومية ناصرية ارتأت أن تقيم احتفالية بالزعيم العربي الكبير بمناسبة مئويته الأولى، نظرا لما يمثله عبد الناصر على الساحة العربية بفكره وأعماله وطموحاته وميراثه القومي الوحدوي، وهو الذي زرع الكرامة القومية والشخصية لدى أبناء هذه الأمة بعد عصور من الذل والاستعباد، ونظرا لحاجة جماهيرنا وشعوبنا العربية لهذا النهج القومي الذي يصون وجودنا ووحدتنا على أساس قومي يجمع شمل أمتنا، وخاصة أن الأيام والسنين أثبتت ضرورة تعميق وترسيخ هذا النهج الذي لا بديل عنه.

وقد أجرت لجنة مئوية عبد الناصر اتصالاتها مع اللجنة القومية لمئوية عبد الناصر في مصر، التي حيت اللجنة وجماهير الشعب الفلسطيني على هذه المبادرة. وبدورها فان اللجنة المحلية تؤكد أن أبوابها مشرعة أمام الناصريين والعروبيين للانخراط في برامجها ونشاطاتها.