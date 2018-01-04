روسيا تنفي تدمير 7 طائرات لها في قاعدة حميميم السورية

نفت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن تدمير 7 طائرات حربية في استهداف مسلحين لقاعدة حميميم الروسية بسوريا في 31 كانون اول الماضي، واصفة ذلك بالخبر الزائف.

وقالت الوزارة في بيان: “مزاعم صحيفة “كوميرسانت” بشأن تدمير 7 طائرات حربية روسية في قاعدة حميميم ليست إلا خبرا زائفا”.

وكانت الصحيفة قد أشارت اليوم الخميس نقلا عن مصدرين دبلوماسيين عسكريين، إلى أن قصف جماعة مسلحة لقاعدة حميميم بقذائف هاون أدى إلى تدمير 4 قاذفات من طراز سوخوي-24 ومقاتلتين من طراز سوخوي-35 إس، وطائرة نقل من طراز أن-72، ومستودع ذخيرة، فضلا عن إصابة أكثر من 10 عسكريين.

وأضاف البيان أنه بعد غروب الشمس في 31 كانون اول الماضي تعرض مطار حميميم لقصف مفاجئ بقذائف هاون نفذته “مجموعة تخريبية متنقلة” من المسلحين، ما أدى إلى مقتل عسكريين 2.

وأشار البيان إلى أن أجهزة الأمن السورية تعمل على البحث عن المتورطين في استهداف حميميم وتصفيتهم، وتتخذ إجراءات لتعزيز حماية القاعدة.

وأكدت الوزارة أن مجموعة القوات الجوية الروسية في سوريا تبقى على جاهزية قتالية وتواصل تنفيذ كافة المهام المنوطة بها بشكل كامل”.