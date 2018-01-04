“باب الحارة” اطول مسلسل تلفزيوني سوري جاهز لتصوير الجزء العاشر

من المتوقع ان يشهد الموسم السنوي لهذا العام انتاج العديد من أعمال البيئة الشامية، منها ما هو جديد ومنها ما هو مكرّس في أجزاء كـ“باب الحارة” و“طوق البنات” و“خاتون”، ومنها ما هو وليد مثل “الوردة الشامية” و“حريم الشاويش”، ومن المؤكد وكما في كل موسم أن البعض من الأعمال التي تحكي عن البيئة الشامية ستدور كاميرا التصوير فيها قبيل انطلاق الموسم الرمضاني بقليل.

ومازال مسلسل “باب الحارة” الذي أنجزت منه حتى الآن تسعة أجزاء، وهو يعد بذلك أطول مسلسل تلفزيون عربي، يشكل حالة غير مسبوقة في الدراما السورية أولا، وفي حالة العرض التلفزيوني لها ثانيا، فالمسلسل سيعرض الجزء العاشر منه خلال موسم 2018 وسيكون عدد حلقاته قد تجاوز بذلك الثلاثمئة حلقة، وهو العمل الذي شكّل حالة متفردة في المتابعة الجماهيرية أولا، والمردود التجاري ثانيا، سواء للطرف المنتج أو العارض، وهو العمل الذي شارك فيه على امتداد أجزائه العشرة أقطاب المبدعين السوريين في فن التمثيل، على غرار أسعد فضة، أيمن زيدان، عباس النوري، منى واصف، وفاء موصلي، جمال قبش، فايز قزق، وائل شرف، قصي خولي، أمية ملص، ميلاد يوسف، صباح جزائري، والعشرات الآخرين.

وفي هذا المسلسل تكرّس أعمال البيئة الشامية نفسها كنمط فني راسخ، ويشكل (المسلسل) وجبة أساسية في الموسم الرمضاني على مستوى المتابع العربي عموما، وفي الجزء العاشر منه ستدخل شخصيات جديدة إلى العمل كما ستخرج شخصيات أخرى، وصار بحكم المؤكد إنتاجيا أن الجزء الحادي عشر منه الذي صوّر منذ فترة سيكون جاهزا للعرض في الموسم بعد القادم.

وفي المقابل، هناك العديد من الأعمال التي أنتجت في موسم عام 2017، ولكنها لم تجد حظها في العرض على الفضائيات العربية بسبب حالة الترويج والحصار الجزئي الذي فرضه البعض على الأعمال السورية.

واستطاع منتجو هذه الأعمال بعد بذل المزيد من الجهود أن يضعوها في الخطط البرامجية للموسم 2018 كمسلسلات “سايكو”، و“الوردة الشامية”، و“هواجس عابرة”، و“ترجمان الأشواق”، و“الغريب” و“شبابيك”، وبعض هذه الأعمال يحمل الكثير من الجدية في الطرح، وكان عدم عرضه في الموسم الماضي خسارة للموسم السوري الذي عانى في جزء كبير منه من ضعف ملحوظ.

وسيقدم موسم عام 2018 العشرات من الأعمال السورية الجديدة، ويراهن الكثير من أهل المهنة والمتابعين والنقاد، وبالطبع شرائح كبيرة من الجمهور، على بعض الأعمال التي اشتغل عليها بعض المبدعين الذين حققوا إنجازات هامة في هذا المضمار.