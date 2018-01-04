ايفانكا ترامب تتوهم انها، وليس هيلاري كلنتون، اول رئيسة للولايات المتحدة

كشف صحفي أمريكي معلومات تنشر لأول مرة عن ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، التي أشار إلى طموحاتها في المستقبل.

وبحسب ما نشره الصحفي مايكل وولف، في كتابه “النار والغضب: في البيت الأبيض لترامب”، فإن إيفانكا “تسعى إلى أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية”.

جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة “New York Magazine” الأمريكية، امس الأربعاء، من مقتطفات من هذا الكتاب.

ولفتت المجلة إلى أن الكتاب أثار غضب ترامب نفسه، وأقاربه، رغم عدم طرحه للبيع بعد.

ووفقا لوولف، فإن إيفانكا وزوجها، جاريد كوشنر، “وافقا على بدء دورهما في الجناح الغربي من البيت الأبيض بقرار مشترك للزوجين، ونوعا من العمل المشترك، متجاوزين النصائح التي قدمها لهما أقرباؤهما”.

وأوضح أنهما “أبرما اتفاقا جديا مع بعضهما البعض، مفاده أن إيفانكا ستترشح للرئاسة حال ظهور أي فرصة لذلك في المستقبل”.

وأشار موقع “روسيا اليوم”، في نقله لتقرير المجلة الأمريكية، إلى أن إيفانكا دائما ما كانت تقول مازحة إنها هي من ستكون الرئيسة الأولى للولايات المتحدة وليست هيلاري كلينتون، التي كانت منافسة ترامب خلال السباق الانتخابي عام 2016.

وإيفانكا تشغل منصب “مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون خلق فرص العمل، وتوسيع الإمكانيات الاقتصادية، وتطوير القوة العاملة ومجال الأعمال”، وفق ما عرفت بها نفسها على صفحتها الرسمية في “تويتر”.

أما زوجها، جاريد كوشنير، فيشغل منصب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي.